1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の4万9270円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては33.28円安。出来高は1761枚となっている。 TOPIX先物期近は3332ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.33ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49