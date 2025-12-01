1日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝155円28銭前後と、午後5時時点に比べ8銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝180円46銭前後と13銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース