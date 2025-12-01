Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月1日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ最下位に沈むKADOKAWAサクラナイツ。チーム浮上のきっかけは、先発・堀慎吾（協会）の肩にかかっている。【映像】小さな天才・堀慎吾の復活は！？“小さな天才”と呼ばれる男が苦しんでいる。堀は前回の試合でも敗れ、まさかの3連続ラス。12戦してトップ2回も物足りないが、残り10戦が3着5回・4着5回は、堀の力を知る者から