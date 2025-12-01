俳優の岸井ゆきの（33）と宮沢氷魚（31）が、都内で行われた映画『佐藤さんと佐藤さん』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【映像】岸井ゆきの、夫婦役で知った“夫婦生活”苗字が“佐藤”同士の2人の15年間を描いた作品。岸井は宮沢との夫婦役を演じる中で、発見があったという。岸井「私は夫婦生活とか、誰かと一緒に住むということを経験したことがなかったので、こんな些細なことで、こんな噴火的なけんかをしてしまうん