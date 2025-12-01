V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の富士通カワサキレッドスピリッツは1日（月）、2026年度入社の内定選手4名を発表した。クラブ公式SNSが伝えている。今回、内定が発表されたのはセッターの長田力斗と早坂奏之介、オポジットの梅本春之助、リベロの水野永登ら4名だ。 高川学園高校出身の長田は2022年に愛知学院大学へ入学し、現在は同大学の4年生。これまで、西日本大学男子選手権大会（西日本インカレ）