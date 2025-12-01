東京都内で特殊詐欺の被害額が過去最悪を記録する中、警視庁はきょう、防犯アプリ「デジポリス」に国際電話などの不審な着信を遮断する新機能を搭載したと発表しました。警察庁特別防犯支援官城島茂さん「詐欺被害防止に国際電話番号ブロックシステムというのは本当に多大なる影響力がある、抑止力があるシステムだなと思いました」警察庁の特別防犯支援官として特殊詐欺の被害防止を呼びかけるTOKIOの城島茂さんはきょう、警視