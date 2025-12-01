引っ越し関連サービスを手掛ける会社から営業秘密の顧客データを不正に持ち出したなどとして逮捕された元社員ら4人のうち1人について、東京地検はきょう付で不起訴としました。東京地検は不起訴の理由について、「事案の性質や証拠の内容を検討した結果、不起訴処分とした」としています。一方で、残る3人の元社員についてはきょう、不正競争防止法違反の罪で略式起訴されています。