日向坂46・松田好花が1日、自身のブログを通じてグループ卒業を発表した。活動は2026年2月末までとなり、卒業後も芸能活動を続けるという。【写真】日向坂46・松田好花の水着カット松田は2017年8月、日向坂46の前身・けやき坂46の二期生として加入。活動期間は8年半に及ぶ。ブログでは「私は日向坂46を卒業します」と切り出し、「おそらくですが、皆さんそんな驚いていないんじゃないですかね？やっぱりとか、まぁそうだよな