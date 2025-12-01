◆第５９回ステイヤーズステークス・Ｇ２（１２月６日、中山・芝３６００メートル）クロミナンス（牡８歳、美浦・尾関知人厩舎、父ロードカナロア）が平地最長距離、師走の名物レースで重賞初制覇を狙う。前走のオールカマーは靱帯（じんたい）の炎症で休養が長引き、１０か月半ぶりで１０着。この中間は２週連続でドゥレッツァ（５歳オープン）と併せ、１１月２６日にはびっしり追われたＧ１ウィナーに対して馬なりで追走併入