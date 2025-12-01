善通寺市役所 任期満了に伴う香川県善通寺市長選挙の日程が決まりました。2026年4月12日告示、19日投開票です。3月11日に善通寺市役所で立候補予定者説明会が開かれます。 善通寺市の2025年12月1日現在の選挙人名簿登録者数は2万5106人です。