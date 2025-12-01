サッカーの明治・安田J2リーグは11月29日、最終戦を迎え、モンテディオは勝利で今シーズンを終えました。目標のJ1昇格はなりませんでしたが、多くのサポーターに支えられた今季の戦いを振り返ります。ホームに藤枝を迎えたリーグ最終戦。モンテディオは前半9分に寺山、そして、後半38分に土居が執念のゴールを決め、2対1で競り勝ちました。通算成績は15勝8分け15敗の20チー