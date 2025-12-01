広島の菊池涼介内野手が１日、マツダスタジアム内で契約更改交渉に臨み、８０００万円減の年俸１億７０００万円プラス出来高（金額は推定）でサインした。１９年から４年契約、２４年からの２年契約と２度の複数年契約を終え、新たに単年契約を結んだ。今季は出場１１３試合で打率２割５分１厘、４本塁打、２８打点。１年目の１２年以来に規定打席に届かなかった。「（球団から）『まだまだ出来ると思うし、レギュラーとして