原発を動かすかどうかが決まる、注目の県議会が2日に開会です。 柏崎刈羽原発の再稼働容認を表明した花角知事の判断を受け、与野党がどう対応するか、駆け引きが続いています。経済界や自治体トップからは、知事の判断を後押しする発言が相次いでいます。 2日からの12月県議会について、日程や議案を確認した午前の議会運営委員会。柏崎刈羽原発を再稼働させるのか否か、最後の決断を下す県議会となります。 ■青柳正司県議