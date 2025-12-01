お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が1日までに自身のインスタグラムを更新。息子との七五三ショットを公開した。息子との袴でのツーショットを披露した岡田。ハッシュタグで「#七五三」「#5歳」とつづった。フォロワーからは「ワオ」「雰囲気そっくり」「パパにそっくり」「かっこいいお父さん」「ステキな写真」「大きくなりましたね」などの声が寄せられた。岡田は1995年に同期芸人だった上嶋祐佳と結婚。98