記者会見する自民党の萩生田幹事長代行＝1日午後、東京・永田町の党本部自民党の萩生田光一幹事長代行は1日の記者会見で、自身も関係した派閥裏金事件を巡り「今までも説明責任を果たしてきたつもりでいるし、これからも必要があれば機会があるごとに話をしていきたい」と述べた。「何をもって真相究明なのかは分からないが、関係した一人一人がきちんと説明していくことに尽きる」とも語った。事件を巡っては、今年8月に萩生