日本野球機構（NPB）と12球団によるプロ野球実行委員会が1日、東京都内で行われ、クライマックスシリーズのファイナルステージの開催方式について協議した。リーグ優勝チームに与えられる1勝のアドバンテージを、勝率やゲーム差を基準に変更することを議論したという。早ければ来季から新方式にすることを視野に入れている。