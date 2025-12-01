なにわ男子の高橋恭平が1日、東京都稲城市のよみうりランドで映画「ロマンティック・キラー」（監督英勉、12日公開）のロマンティックイルミネーション消灯式に出席した。本作のトリプルテーマソングに合わせて演出されたオリジナルの光の噴水とイルミネーションの一夜限りのショーを見て「曲にあった演出が凄いなと思いました。何リットル水が使われているのか気になる」と感動した。恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次