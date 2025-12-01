11月30日放送の日本テレビ系『Golden SixTONES』に、上戸彩が出演。約20年忘れなかった男性アイドルを明かした。【関連】3児の母・上戸彩、子供の金銭感覚を養った“おうちルール”とは？「めちゃめちゃ悩むようになって」番組にゲストとして出演した上戸は、会ったことのあるメンバーを聞かれると、「覚えてらっしゃらないと思うんですけど、森本さん」とSixTONES・森本慎太郎の名前を挙げた。その上で、「20年ぐらい前なんです。