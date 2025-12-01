これからの気象情報です。 12月2日(火)は、次第に雨の範囲が広がりそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報が出ています。 ◆12月2日(火)の天気 ・上越地方 日中は晴れ間の出るところもあるでしょう。 ただ、次第に雲が厚くなり、夜は各地で雨や雷雨となりそうです。 ・中越地方 午後は、所々でにわか雨があるでしょう。 晴れていても天気の急変に注意が