Freewillが11月21日にオープンした「Telling Cafe & Gallery」は、日本の伝統文化の継承をテーマにしたカフェ&ギャラリー。1Fのカフェエリアではランチプレート、スイーツ、ソフトドリンク、日本酒などを提供するほか、全国各地の工芸品などを展示・販売しており、2Fはギャラリースペースとなっている。Freewillの「Telling Cafe & Gallery」(東京都港区北青山1丁目4の5 VORT 青山一丁目 Dual's 1F & 2F)○青山が