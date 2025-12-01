寿司チェーン「スシロー」は、2025年12月3日（水）より、「冬のうまいもん祭」を開催する。一度も冷凍していない“生”の「活〆ぶりとろ」が楽しめたり、「びんとろ」（通常価格180円〜）が「100円〜」で販売されるという。そのほか、注目寿司も多数登場。※文中価格は全て税込表記「びんとろ」が2貫で100円で登場今回の「冬のうまいもん祭」、目玉商品は「活〆ぶりとろ」と「びんとろ」。「活〆ぶりとろ」は、一度も冷凍せず生の