1961年の「名張毒ぶどう酒事件」で、奥西元死刑囚の弁護団が11回目の再審請求をする方針です。1961年に三重県名張市で女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」では、奥西勝元死刑囚が一審で無罪とされたものの、その後死刑が確定し、無実を訴え続け、2015年に89歳で亡くなりました。妹の岡美代子さん(96)が引き継いだ、裁判のやり直し＝再審を求める10回目の請求は2024年に棄却されましたが、弁護団によりますと、2026年1