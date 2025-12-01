山形県西川町できょうから、雪害事故を防ぐための新たなシステムがスタートしました。 【写真を見る】AIを使い雪害事故を防ぐ！ 雪下ろしのタイミングなどを町民へ発信！（山形・西川町） 道路の除雪や雪下ろしのタイミングなどについて情報が発信され、冬のくらしの手助けになると期待されています。 西川町できょうからはじまったのは「雪害見守りサービス」です。 これは町の２か所のカメラで撮影した画像をＡ