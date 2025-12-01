今年、県内で起きた特殊詐欺の被害額は過去最悪の約9億5000万円。その多くが『警察官』を名乗る手口だといいます。 県警は、ニセ警察官詐欺の電話音声を公開。生々しいやりとりが記録されていました。 ■ニセ警察官 「私、いち警察官が検事に対して『Aさんだけ逮捕しないでください』というのは言えないんですよ。」 2025年7月、新潟市在住の60代男性の元に福岡中央警察署捜査二課の警察官を名乗る男から電話がかかってき