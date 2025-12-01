広島県で初の女性知事が始動です。16年ぶりに交代する県のリーダー横田美香知事が12月1日県庁に初登庁し、初日から早速様々な公務にあたりました。午前9時。■横田美香知事「おはようございます。」知事として初めて県庁に登庁した横田美香知事。新しいリーダーをおよそ500人の職員が出迎えました。広島県で初の女性知事となります。仕事場となる知事室に入ると…■横田知事「おはようございます。