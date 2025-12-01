警察によると、きょう午後4時ごろ、山形県上山市高野の住宅で強盗事件があった。男はこの家の女性を脅し、カネの入った財布を奪い逃走している。（サムネイルは事件現場） 【写真を見る】【速報】「金を出せ」上山市の住宅で強盗男が財布を奪い逃走中（山形） 被害にあった家の女性が物音に気付いて近づくと、男と鉢合わせた。男は「金を出せ」などと脅したという。 男の特徴は年齢不詳、紺色のジャンパーに黒色系の