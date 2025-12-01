たこ焼きチェーン「銀だこ」は、人気TVアニメ『HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)』(以下『HUNTER×HUNTER』) とのコラボレーションを、12月10日から2026年2月9日までの期間で実施する。限定カードやクリアファイルがもらえるコラボたこ焼きや、シール付きドリンク、限定デザインBOXなど多数の企画を実施する。TVアニメ 『HUNTER×HUNTER』は、1998年から週刊少年ジャンプで連載がはじまり現在も連載中の冨樫義博の大人気漫画作