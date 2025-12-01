タレントのＩＫＫＯが１日に自身のインスタグラムを更新し、「末梢神経の顔面まひ」を発症し緊急入院していたことを報告した。１１月３０日に退院し、１日から仕事に復帰したと明かした。「退院のご報告」と題して投稿し「このたび、昨夜１１月３０日に、無事に病院を退院させていただきましたことをご報告させていただきます。改めて、この場を借りで、急遽（きょ）入院することになり、ご迷惑をおかけしてしまったお仕事関係