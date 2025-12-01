京都・南座で１日、８代目尾上菊五郎と、６代目尾上菊之助襲名披露興行「當る午歳吉例顔見世興行東西合同大歌舞伎」が初日を迎えた（２５日まで）。師走の古都を彩る風物詩。口上で８代目菊五郎は「初代尾上菊五郎は京都・東山の生まれでございます。清水寺の音羽の滝にちなみまして屋号を音羽屋と定めました」とあいさつ。「襲名の上は、初代の菊五郎から大切にしてまいりました伝統と革新の精神にのっとりまして努力して