スパイクなどを窃盗した際の指紋を消すために火をつけたか…。名門少年野球チームのクラブハウスや倉庫を放火した疑いで、４１歳男が再逮捕されました。焼け焦げたマイクロバスや倉庫。今年８月に撮影されたものです。被害を受けた少年野球チーム「ヤング神戸須磨クラブ」の代表（今年１０月のＭＢＳの取材）「大事にしていたスコアブックとかがあったので、すごく虚しかったというか、悲しかったです」非現住建造物等放