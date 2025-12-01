大相撲の元横綱・白鵬翔さんが代表取締役社長の「白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社」は１日、国際相撲大会「白鵬杯」を来年２月７、８日に東京・江東区のトヨタアリーナ東京で行うと発表した。新たに「女子の部（小学１年生から中高生）」、「成人の部・男女（高校生・大学生・社会人）」を加える予定だ。白鵬さんは６月の日本相撲協会退職後にタイ、モンゴル、韓国、カザフスタン、ウズベキスタン、エストニアなどを訪問し、