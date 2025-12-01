広陵高校野球部で起きた暴力事案で、警察が12月1日朝、3年生の生徒2人を書類送検したことがわかりました。広陵高校の事案を巡っては2025年1月、硬式野球部の規則を破り寮でカップ麺を食べた当時の1年生に対し、2年生の複数の部員が暴行を加えたものです。警察は部員に対し任意で事情を聞くなど捜査を進めていましたが、事案に関わった現在の3年生2人を12月1日、殴る蹴るなどの暴行を加えた疑いで書類送検したことが、関係者へ