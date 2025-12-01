【ポイント】・2日（火）も西〜東日本は季節外れの暖かさが続く。・北日本は天気も気温も下り坂。北海道は2日（火）午後から雪。・3日（水）は真冬並みの寒気が西〜東日本へ南下。・4日（木）にかけて、北陸を中心にまとまった雪。西日本も積雪注意。・週の後半、関東は冬晴れだが寒さが厳しい。今季一番の寒さに。【全国の天気】2日（火）は、日本海に新たな低気圧が発生し、北日本を通過するでしょう。北日本や北陸では次第に雨