ネット上の新聞記事などを社内のネットワークで無断で共有していたなどとして著作権法違反の疑いで書類送検された、都内のコンサルティング会社と当時の社長の男性ら2人について、東京地検は先月28日付で不起訴としました。東京地検は不起訴の理由について、「事案の性質や証拠の内容を検討した結果、不起訴処分とした」としています。