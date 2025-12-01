TBSテレビは朝の情報番組のリポーターの女性が取材中に足の骨を折るけがをしたと発表しました。全治3か月の重傷です。TBSテレビによりますと、朝の情報番組「THE TIME,」のリポーターでフリーアナウンサーの原千晶さんがきのう（先月30日）、千葉県内にあるTBSの番組「SASUKE」の障害物を再現した施設を取材中、足の痛みを訴えました。当時、原さんは、4枚の板に飛び移りながら移動する「クワッドステップス」を再現した障害