テロや大規模な暴動などに対応する「治安出動」に向けて、熊本県警と陸上自衛隊による共同訓練が始まりました。 【写真を見る】テロ・暴動など「治安出動」を想定 警察・自衛隊が共同訓練陸自の新型輸送車を公開熊本 この共同訓練は県警と陸上自衛隊が2002年に結んだ協定に基づくもので、今年で5回目です。 国内では、テロや殺傷力の強い武器による攻撃など、警察だけでは対応が難しい場合、内閣総理大臣の命令などを受けて