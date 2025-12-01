松本洋平文部科学大臣はきょう（1日）、JNNなどのインタビューに応じ、生まれた家庭環境などによって子どもの将来の選択肢が狭まることのないよう努めたいと、意気込みを語りました。およそ1か月前、高市政権発足に伴い、文科大臣に就任した松本大臣がきょう（1日）、テレビ各社のインタビューに応じました。「大臣として成し遂げたいことは」と問われた松本大臣。「子どもたちがどんな家庭環境、どんな地域に生まれた（かなど）子