中国の上海で先週、日本人の歌手が歌っている途中で強制退場させられたり、コンサートを中止せざるを得ない状況となったりしたことについて、中国外務省の報道官は「主催者に聞いてください」と述べるにとどめました。上海では先月28日、人気アニメ「ONE PIECE」の主題歌で知られる歌手の大槻マキさんがステージ上で歌っている途中、強制的に退場させられたほか、歌手の浜崎あゆみさんも29日に予定していたコンサートを中止せ