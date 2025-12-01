佐賀空港の滑走路に着陸する陸上自衛隊の輸送機V22オスプレイ＝9月陸上自衛隊が、佐賀駐屯地（佐賀市）に配備している輸送機V22オスプレイの夜間飛行訓練のために15日以降、九州各地の11施設を新たに使用していく方針であることが1日、関係者への取材で分かった。これまで夜間訓練は、7月に開設した佐賀駐屯地周辺のみだった。訓練地域の拡大は、南西方面での本格的な展開に向けた段階の一つに位置付けられる。11の自衛隊施設