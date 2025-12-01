火災が起きた高層住宅群で続く捜索活動＝1日、香港（共同）【香港共同】香港政府当局者は1日、高層住宅群での大規模火災の死者が151人となったと発表した。発生から5日が経過したが、当局の捜索が継続。39人の遺体が身元不明で人定は難航している。香港では外国人労働者が多く、外国人の犠牲も少なくない。1日、白い防護服を着た当局者らが廃虚と化した建物に続々と入った。出火元の棟にも捜索隊が入った。遺体の一部は損傷