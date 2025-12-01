ＴＢＳは１日、「ＴＨＥＴＩＭＥ，」の企画取材中に、リポーターの原千晶（３６）が左膝を負傷し全治３カ月のケガを負ったと発表した。１１月３０日午前１１時半ごろ、千葉県内のＳＡＳＵＫＥのエリアを自作で再現している人の施設を取材中。原が「クワッドステップス」（４枚の板に飛び移りながら移動するエリア）を体験した際、４枚目の板に飛び移った直後、左足に痛みを訴えて、板の下に敷かれた安全対策用のマットの上に