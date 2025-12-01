れいわ新選組の代表選が告示され、記者会見する山本太郎氏（右端）ら＝1日午後、国会れいわ新選組は1日、山本太郎代表の任期満了に伴う代表選を告示し、山本氏を含む5氏が立候補したと発表した。国会議員や地方議員、支援者らの投票を受け8日に結果を発表する予定としている。代表選は2022年以来2回目で、党内では知名度の高い山本氏が有力との見方が出ている。5氏は発表順に衆院議員の八幡愛氏と阪口直人氏、党ボランティアの