NHKドラマのモデルとして改めて注目されている小泉八雲とその妻・セツの足跡をたどる展覧会が、12月2日、熊本市の熊本博物館で始まります。 【写真を見る】これが「英語教師・小泉八雲」のコーディネート ゆかりの地・熊本市で展覧会パパとしての一面も？ 熊本博物館 湯川洋史学芸員「八雲は愛煙家。たばこが好きだったが、日本に来てからは煙管（きせる）を愛用しまして、100本以上集めていたと聞いています」