元SKE48でタレントの北野瑠華（26）が、1日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。11月30日にデジタル写真集「こっち向いてよ〜reprise〜」の配信が開催されており、ストーリーズで、水色のランジェリーにTバック姿のショットを公開。さらに「オフショットもみてね」と、水着姿で、さらにハットで胸元を隠すオフショット動画を披露した。北野は、今月19日にセカンド写真集の発売も予定している。