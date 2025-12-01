日向坂46松田好花（26）が1日、自身のブログを更新。来年2月末でのグループ卒業を発表した。松田は1800字超の長文ブログを更新。「けやき坂46、日向坂46、活動を始めて合わせて8年半が経ちました。私は日向坂46を卒業します。おそらくですが、皆さんそんな驚いていないんじゃないですかね？」と投げかけた。「卒業のことは昨年あたりからずっと頭の中にありました。加入当初からお世話になっていたスタッフさんに唯一卒業の相談を