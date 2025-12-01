俳優山本學（88）が1日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。92歳の黒柳徹子に対して「よくこの番組続けてる。文化勲章あげたい」と励まして今後の共演を約束した。番組のエンディングで黒柳から「死ぬってことについてはどう考えてるの？」と問われて、山本は最近玄関先で顔から突っ込んで鼻に穴があいて血を流した経験を話し「死ぬ、ってバーンってなって、これで死んでいくのかなとか、そうやって偶発的だった