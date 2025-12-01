旭警察署（資料写真）恋愛感情などに乗じて金を詐取する「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」で現金をだまし取ったとして、旭署は１日、詐欺の疑いで、栃木県栃木市、運転手の女（６８）を再逮捕した。再逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀して２月下旬ごろから４月２２日までの間、イラクの軍人などを装い、横浜市旭区の７０代女性に「荷物の配送料が必要」などと交流サイト（ＳＮＳ）でうそのメッセージを送り、現金計約３５３万円を同容疑