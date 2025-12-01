メ～テレ（名古屋テレビ） 年間39万人。この数字は、厚生労働省が発表していてる性暴力を受けている子どもの数です。性暴力の体験は、長期にわたり子どもの心に深刻な影響を及ぼします。 「お久しぶりです。どうされました？お父さんが出所すると、もうそういった時期なんですね」（藤田医科大学病院 児童精神専門医・古橋功一医師） 児童精神専門の古橋功一医師。全国的にも数少ない子どもを対象としたトラウマ治療