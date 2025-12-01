11人組グローバルボーイズグループ・JO1の鶴房汐恩が、年内でJO1としての活動終了することを発表。鶴房が1日、メッセージを公開した。【ライブ写真】ソロライブでは…くまの着ぐるみ姿のJO1鶴房汐恩公式サイトでは「弊社所属の鶴房汐恩は、2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます」と発表。「活動休止期間中、再開の可能性について、本人