天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１日、２４歳の誕生日を迎え、皇居・御所で宮内庁幹部らからお祝いのあいさつを受けられた。天皇陛下も同席された。愛子さまはこれに先立ち、東京・元赤坂の仙洞（せんとう）御所を訪ねて上皇ご夫妻にあいさつし、１１月のラオス訪問についても報告された。